Een praktische instructievideo voor de doe-het-zelver thuis: landmijnen ruimen op de Oekraïense manier. Gewoon met een lange stok en dan hopen dat het geen antitankmijn was of zo'n springmijn die nog een lading shrapnel in uw lichaam lanceert. Als die eerste tik niet werkt, kunt u simpelweg blijven slaan totdat u een bevredigend veldplofje creëert en dan door naar de volgende. Er is genoeg werk te doen, want Rusland tekende in tegenstelling tot Oekraïne het verdrag om antipersoneelsmijnen te verbannen niet en strooit daarom riant met de benenslopers. Genoeg om nog jaren na de oorlog boeren en burgers te verwonden. Mocht u ondanks deze indrukwekkende demonstratie toch iets professioneler zoeken, dan verwijzen we u door naar de video hieronder van Ryan. Een Amerikaanse vrijwilliger die met een metaaldetector, sleuteltje en een set grote ballen Russische antitankmijnen uit Oekraïense velden graaft en ontmantelt. Werk ver verwijderd van de frontlinie, maar niet minder spannend.