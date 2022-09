Kijk dan toch eens. Zo'n bakje puur geluk. Wat maakt het dan nog uit dat u bent ontslagen? Of dat het tentamen iets te moeilijk was? Of dat u de rekeningen niet meer kan betalen? Een bakje patat biedt troost. Frieten houden van iedereen. Een verzameling gele goden in zo'n witte plastic bak - geniet er nou maar van, want Frans Timmermans gaat het verbieden. Die patat natuurlijk niet, daar is hij immers dol op, maar die bakjes. En nu is het dus mogelijk om daadwerkelijk in zo'n bakje te gaan liggen. De XXL-patatbak. Voordat u in de patatbak gaat liggen, kunt u (optioneel) ook vijf minuutjes in het dompelbad met frituurvet (180°C), waarna uw frietenlijk in de patatbak gaat en dan vertrekt u zonder pardon naar de voedselhemel, waar Petrus met pot JOZO-zout staat te wachten aan de poort. "Het grappige is dat het best spannend is om in zo'n grote frietbak te gaan liggen. Als je er eenmaal in ligt, is het net alsof je op de zee in een luchtbed in de zon ligt te dobberen. Je ziet de wolken en je hoort de verhalen. Het is best rustgevend om een frietje te zijn." Okee nu willen we niets anders meer. In een volgend leven zijn we frietje.

PATAT OF FRIET Einde aan de eeuwige discussie. Het is: Patat



