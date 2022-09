Liefde voor Harry & Meghan? Hebt u een andere speech gezien dan ik?

Wat ik ervan onthouden heb is dat hij tussen de regels zegt: "bye bye, jullie zoeken het maar uit aan de andere kant van de oceaan". Dat is althans mijn interpretatie.

Als het de bedoeling was om Harry en/of Meghan opnieuw op te nemen in de koninklijke familie door hen een actieve taak toe te wijzen, dan zou dat vandaag gebleken zijn.

Me-again Meghan moet zo onderhand toch wel gaan beseffen dat ze nergens in Engeland nog welkom is. Voor de vorm zal ze nog wel aanwezig zijn op de begrafenis, en daarna is het afwachten tot wanneer Harry zijn verstand krijgt, haar eruit schopt en met zijn kroost terugkeert naar Engeland.

Hierbij wel de nuance dat Me-again vooral de Queen tegen zich had. Charles heeft er belang bij om Heks Meghan te vergeven als hij daardoor zijn zoon wat vaker kan zien.