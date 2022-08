Hee kijk nou daar heb je Rammer Sins en zijn vriendinnetje Moniek. Natuurlijk is Rammer niet zijn echte naam, het is zijn purno de purnonaam. Rammer is namelijk actief in 'de film'. Vroeger was Rammer werkzaam als loodgieter, zwembadschoonmaker, taxichauffeur, fietsenmaker (wat? no monnie?), garagehouder, schoolmeester, conciërge, liftbediende en nog veel meer baantjes die allemaal uit de hand liepen. En toen dacht Rammer: waarom zou ik al die beroepen niet gewoon combineren? Dus nu mag Rammer altijd van die introscènes spelen, en op een gegeven moment neemt de stand-in het over. Rammer is immers een toegewijde moslim. Hij mag alleen anale seks voor het huwelijk!

Tring tring

Goedemiddag met Denise van Betonzaagverhuurbedrijf Denise

Hallo ik wil graag een betonzaag huren

Ik raad aan de Milwaukee MXF COS350-602 maar ik sta op een NS-station kunt u over een halfuurtje terugbellen

Nee

En wie hebben we daar? Ja hoor, het is Piet Snot uit Rotterdam. Piet ziet eruit als een vrouw maar dat klopt niet, hij ziet er namelijk uit als een geile BANAAN. Piet werkt bij Dole en iedereen heeft afgesproken altijd verkleed te gaan als een dikke vette banaan. Nou, en nu moet Piet dus een kaartje kopen voor de trein, want hij was op een bananenconferentie in Londen, en nu gaat hij naar huis. Hij woont op Katendrecht aan de Bananenstraat. Toeval? Nee hoor, alle werknemers van Dole wonen aan de Bananenstraat. Er staat ook een flat met werknemers van Chiquita aan de Bananenstraat, maar dat is de vijand.

Truus Koenen (40) uit Drachten speelt een spelletje op haar telefoon. Het spelletje is Lemmings, van die figuurtjes die allemaal één kant op lopen en dan moet je ze naar de uitgang leiden. Dat doet Truus dus niet: ze probeert de Lemmings op een zo gruwelijk mogelijke wijze te laten sterven. Dan vallen ze in een afgrond met vlammen, of in een put met vlijmscherpe messen, of in een bad met groen gif, en heel soms, als de Lemmings vreselijk aan hun einde komen, komt Truus een klein beetje klaar. Haar vriend Edgar, een van de meest toonaangevende kwekers van Mongoolse gerbils in de Benelux, vindt het maar een vreemde hobby.

Djoekie (31) uit Aleppo zit met de handen in de pet. Hij had een sollicitatiegesprek bij de beroemdste apotheek van Nederland - namelijk de wielerploeg Jumbo-Visma. Omdat de treinen niet rijden kwam Djoekie niet op tijd voor de afspraak. In Aleppo was hij een succesvol ondernemer met zestien apotheekpraktijken, maar hier gaat hij maar in de criminaliteit. Als de treinen nooit rijden, kan ik ook nergens solliciteren, zo beredeneert hij. Vanavond gaat hij zijn eerste bejaarde beroven. Spannend, maar ook leuk.

Simone (77) neemt haar twee mannen Peter (80, voorgrond met pet) en Desmond (19) mee naar de vrijclub. Dat is een soort seksclub, maar dan voor mensen die alleen maar vrijen. Dan vragen ze een dag later weer aan Simone bij de petanqueclub (zeg nooit jeu de boules hè, tegen zo'n connaisseur als Simone): "Goh Simone, heb je nog wat gedaan gisteren?" En dan zegt ze: "Ja hoor, ik heb weer lekker gevreeën met Peter en Desmond." En dan weet iedereen weer hoe laat het is, tijd om een ander onderwerp aan te snijden. Voetbal ofzo