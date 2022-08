Vrije markt is prima, zolang het eindresultaat werkt in het voordeel van het land en zijn bevolking. Niet van een selectie groep. Dat is de legitimatie.

Als er ergens teveel opslurpende zwarte gaten van controle, macht en geld ontstaan kan het uit de hand lopen.

Burgers kunnen zich moeilijk verweren.

Dus die hebben daarvoor de democratie en de rechtsstaat nodig.

Als dat niet werkt gaat het altijd mis.

Want perverse prikkels en psychopaten die geen morele grenzen kennen.

Zowel libertarisme als communisme houden daar geen rekening mee.

Niet iedereen speelt het spel mee, een aantal denkt alleen aan zichzelf.

De corruptie in Rusland (50% bbp) is daar een voorbeeld van.

Dus je moet de vrije markt een beetje sturen.

Zorgen dat die in het belang van de burger blijft werken.

Bijvoorbeeld doorverkopen van huizen in een cirkeltje van een handige pandjes-sjacheraars in een dag om prijzen op te pompen en handige financiële constructies te gebruiken is niet het belang van de samenleving.

Niet snel geld verdienen met doorverkopen en prijzen oppompen, er moeten woningen bijkomen.

Nieuwbouw dus.

Dus je moet een situatie creëren als overheid dat daar de markt op gaat reageren.

En ervoor zorgen dat het pandjes-sjacheren niet meer lucratief is.

Sta bijvoorbeeld een maximale prijsstijging van 1% per jaar toe. Voor Henk en Ingrid maakt dat niet uit. Voor de handelaren wel.