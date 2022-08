:

Kijk naar de Marokkaanse gemeenschap, TG. De meisjes gaan over het algemeen wel mee met de vaart der volkeren, de jongens niet. De Bijlmer ken ik van een bezoekje in de jaren '90. Geen opwekkende setting om in op te groeien, maar ook deze kinderen konden gewoon naar de lagere school, daar hun best doen en doorstromen naar voortgezet onderwijs. En dan heb ik het nog niet eens over de ruggensteun van al die welzijnswerkers. Ik blijf erbij dat cultuur hier steeds weer de spaak in het wiel is.

Kansongelijkheid is verder van alle tijden. Mijn moeder stond op haar dertiende op een fabriek tussen de volwassen. In de kerk moest ze op de armenbank achterin. Uitgenodigd bij andere kinderen werd ze niet, omdat ze alleen klompen had en geen schoenen. Toch heeft ze nooit geplunderd.