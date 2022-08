"The globalists can all go to hell, I have come to Texas" - staande ovatie van een halve minuut, omdat de zaal blijkbaar wel begrijpt wat die zin nou precies betekent. Hele speech na de breek, maar het is toch vooral alsof een verteller u langs de onderstaande absoluut doodnormale cartoon begeleidt. Al was "the mother is a woman, the father is a man, and leave our kids alone... Less drag queens and more Chuck Norris" dan wel weer leuk.

Orbáns speech op 23 juli baarde trouwens nog, ja, opzien met: "There is a world in which European peoples are mixed together with those arriving from outside Europe. Now, that is a mixed-race world. (...) We are willing to mix with one another, but we do not want to become peoples of mixed-race." Die speech was reden genoeg voor Orbáns seniore adviseur Zsuzsa Hegedüs om ontslag te nemen, maar de organisatie in Texas volhardt dat Orbán het vooral over het vermengen van culturen had.

Samengevat: deze doodnormale cartoon die nu heel gangbaar is in bepaalde hoeken

Het enige leuke aan Trump-populisme: Trump zelf

Hele speech

Time-coded zonder live vertaler naar het Hongaars graag gedaan.

