Wij wisten in het leven drie dingen zeker: Prinsjesdag valt altijd op de derde dinsdag van September, de hypotheekrentaftrek staat bij Mark Rutte als een huis én Frans Bauer is een groot liefhebber van babi pangang. Zo kennen we natuurlijk allemaal het 'babi pangang vergeten' fragment uit De Bauers, lazen we in 2019 bij RTL Boulevard dat Frans Bauer geen babi pangang meer at omdat hij aan het afvallen was, en lazen we in 2021 in het AD dat Frans Bauer een beetje minder babi pangang at omdat hij aan het afavllen was. Maar wat blijkt nu? Frans Bauer krijgt babi pangang alleen maar weg als hij er klodders appelmoes op smeert. Appelmoes! Ja kom nou. Dan hou je dus niet echt van Chinees in het algemeen en al helemaal niet van babi pangang in het bijzonder. Als je de Chinees niet wegkrijgt (kan gebeuren, we bestellen allemaal wel eens bij een slechte Chinees), dan smeer je er klodders sambal op en anders niks. Ze vragen bij de Chinees toch nooit 'appelmoes bij?' of wel dan? Verdomme Frans. Dit valt tegen.

Afschuwelijke beelden

