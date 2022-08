@Joris Beltsin | 03-08-22 | 12:19:

Dat ontken niet. Zo ook in veel staten in Amerika.

Paar bekende voorbeelden:

"On 10/02/2011, Rashid Al Rashidi was executed by firing squad, the convicted was charged of raping and murdering a four-year-old child Moosa Mukhtiar in the toilets of a mosque on 27/11/2009"

Denk dat jij met een spandoek zou protesteren tegen de doodstraf. Toch?

Of deze:

"On 23/11/2017, Nidal Eisa Abdullah, who raped and killed eight-year-old boy Obaida in May 2016, was executed"

Jij gaat daar lekker met een bordje staat te protesteren tegen de doodstraf voor kinderverkrachters. Toch?