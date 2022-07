Ruw 170 karaat van de zuiverste soort, 34 gram en daarmee de grootste roze diamant die in 300 jaar tijd gevonden is driewerf hoezee voor de Angolese regering en Australische mijnexploitant Lucapa Diamond Company. De Lulo Rose noemen ze 'em. De vorige roze recordhouder was de Pink Star, die ruw 132,5 karaat woog en na de slijp tot 59,6 karaat in 2017 voor $71,2 MILJOEN verkocht werd. De Lulo Rose gaat naar verwachting na de slijp dus aanzienlijk meer opbrengen. "De Angolese regering, als partner betrokken bij de mijn, is blij met de vondst. (...) De regering van Angola zal dus meeprofiteren van de verkoop van The Lulo Rose. Om de volledige waarde van de diamant te verwezenlijken moet die eerst geslepen en versneden worden, waarbij de helft van het gewicht verloren kan gaan." Misschien wel zo'n $100 miljoen voor een verder nutteloos stukje steen, enkel waardevol door schaarste. We zijn vreemde apen. Anyway hoe is het met bitcoin KOOP DE DIP!!!

