Bovenstaande foto vindt u hier in de hoogte resolutie. U kijkt naar de eerste publicatie van Hubble's opvolger de James Webb Space Telescope. Te zien is niets minder dan "the deepest and sharpest infrared image of the distant universe to date. Known as Webb’s First Deep Field, this image of galaxy cluster SMACS 0723 is overflowing with detail. Thousands of galaxies – including the faintest objects ever observed in the infrared – have appeared in Webb’s view for the first time. This slice of the vast universe covers a patch of sky approximately the size of a grain of sand held at arm’s length by someone on the ground." Alles wat u ziet waar geen 'spikes' vanaf komen is een apart sterrenstelsel.

Wat u bovenstaand ziet is dus een beetje het adelaarsperspectief. Maar later vandaag, om 16:30 Nederlandse tijd om precies te zijn, publiceert NASA dus vier nieuwe detailfoto's van de Carina Nebula, WASP-96 b (spectrum), Southern Ring Nebula en Stephan’s Quintet. Drie daarvan legde Hubble al ongekend mooi vast, dus iedereen kijkt echt heel erg uit naar wat Webb ervan maakt. Zie na de breek namelijk een vergelijking van Webb's bovenstaande foto en dezelfde foto van Hubble - dat is nogal een verschil.

Gemaakt met deze knaap

Heres a video showing comparison between Hubble and James Webb telescopes - I think the most amazing thing are the exposure time.



Hubble exposure of the same spot took 2 weeks



James Webb only did it for 12.5 hours!!! pic.twitter.com/X1co9MAQXR — rge (@rgecl) July 12, 2022

LIVESTREAM! Om 16:30 publicatie nieuwe foto's