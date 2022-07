Lientje in haar crossover plug-in hybrid woonwerk-autootje

Weten waar iemands huis woont. Dat is echt verschrikkelijk makkelijk in Nederland. Met dank aan de Kamer van Koophandel, Het Kadaster, de vele brakke IT-systemen van de overheid alsook slimpie's die in de bestanden van RDW, Fiscus, Ziekenhuizen, GGD etc etc kunnen & delen. En natuurlijk is Google je allerbeste vriend. En heel veel mensen hoeven geeneens 7,50 om de NAW van een agent in onze linktips te droppen. MinJus Dilan Kakelgöz-Winsemiüs komt nu met keiharde wetgeving om dat misselijke verpreiden van adresgegevens te stoppen. 1 JAAR CEL voor doxxerts! En terecht, kap daar nou eens mee, want - en daar komt-ie - er hoeft maar 1 gek tussen te zitten. Dat wordt dus straffen stapelen voor de beroepsdoxxers van BekendeBuren en de jaarlijkse Zo Wonen Onze Ministers Specials in Story, Weekend, Privé en Quote. Wist u trouwens dat razendpopulaire politica Lientje helegaar niet op de boerderie woont? De aimabele frontvrouw van BBB - zondag met 23 zetels grootste partij van Nederland - heeft een eenvoudige burgerwoning zonder luchtwasser op het platteland in de Turkse enclave Düvüntür. Niet verder vertellen. Strafbaar!