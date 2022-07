Volslagen gek Nelson Maatman (bekend van: 'kinderen van 2 jaar oud kunnen zelf wel bepalen of ze seks willen hebben met een dikke vadsige gek uit Lelystad') werd niet lang na zijn vlucht naar Mexico opgepakt, omdat ze (VERRASSING!) in Mexico ook helemaal geen zin hebben in met lolly's en schepnetten wapperende smeerberen. Nelson werd weggestopt in de gevangenis Reclusorio Oriente (leuke sfeerreportage hiero) en daar heeft hij het: niet gezellig. Nederland heeft kennelijk om zijn uitlevering gevraagd omdat de omstandigheden in de gevangenis cijfermatig een prachtige 3 min zijn. "In het contact dat ik daarvoor met de heer M. heb gehad, is mij duidelijk geworden dat die omstandigheden echt niet pluis zijn. Mijn cliënt heeft te maken met onzedelijke vernederingen door medegevangenen", aldus advocaat Theo Hiddema. Wij dachten altijd dat Mexicaanse vatos locos zelf wel konden bepalen of ze seks wilden hebben met dikke pedo's uit Lelystad maar dan zullen de spelregels plots wel anders zijn. Of Mexico 'm zomaar laat gaan is trouwens maar de vraag - Nelson staat voor een jarenlange gevangenisstraf door 'gigantische hoeveelheden kinderporno'. Maar sjonge jonge jonge wat erg he, voor Nelson. Echt vreeeeeeselijk. Het probleem alleen is: we hebben geen ruimte meer voor Nelson. Te weinig security op Schiphol, woningnood, zonnebloemolie op, overbevolking, bedden weggegeven aan asielzoekers uit Oekraïne, nu al altijd file voor de Coentunnel, u kent het allemaal wel. Jammer Nelson, je moet in Mexico blijven!