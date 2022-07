:

Tis echt raar om te stellen dat 'als de demonstrant mee doet' hij per definitie fout is. Als jij geslagen of aangevallen wordt door een mededemonstrant, is de kans groot dat je terug vecht. Je kan immers toch niet weten dat 't een agent in burger is? (nouja misschien nu wel dank zij deze Jan)

'tenzij hij wordt uitgelokt tot iets waar hij normaal gesproken niet toe in staat zou zijn'

Dat is dus een conditie die de burger onmogelijk kan halen, waarmee hij dus altijd schuldig is en de politie altijd vrijuit gaat...

Want als het Standford Prison Experiment ons iets heeft geleerd is dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, in staat is om, onder de juiste omstandigheden, te veranderen in een beestachtige nazi-kampbewaker.

En als iedereen daartoe in staat is, is daarmee al het optreden van de politie gerechtvaardigd zijn.