Jongens, even. De 21-jarige schutter Robert "Bobby" Eugene Crimo III die gister 6 mensen doodde en minstens 36 mensen verwondde was GEEN Antifa. Dit is geen 'socialist tattoo', die linksige Twitter-pagina was een fan-page voor hem, dit is geen 'A' van Antifa maar waarschijnlijk van z'n artiestennaam 'Awake' en deze Insta is een dag oud en heeft onderschriften als "Yes, I am a product of MK Ultra and I am a Liberal" - kom op zeg. Ook veel boomers die beweren dat hij geen 'cOnSeRvAtiVe' kon zijn omdat hij eruit ziet als een soundcloud-rapper (dat was-ie namelijk), maar die generatie sterft binnenkort gelukkig uit.

Waar wel veel bijzonder aannemelijke aanwijzingen voor zijn is dat hij sterk sympathiseerde met de MAGA-beweging. Onderstaand een aantal foto's en videos, en het beeldmateriaal is gevarieerd genoeg om te suggereren dat hij er uit daadwerkelijke sympathie was, en niet om er verslag van te doen of het te ridiculiseren.

Dat betekent echter ook weer niet meteen dat zijn massamoord politiek gemotiveerd was. Een vriend (die een erg redelijke en overwogen indruk maakt) waar hij tussen 2015 en 2018 muziek mee maakte schrijft het volgende:

"He’s not antifa, he’s not some maga overlord. I know that shit sounds really interesting. But it’s not the truth. He was an isolated stoner who completely lost touch with reality. He coopted aesthetics from the left and right but I don’t think he was any of those things, I think he was lost. Gravitated towards aesthetics he found interesting. Maybe things can change in a couple of years, but he was never a white nationalist. And was never a leftist. I know leftist twitter and trump stan twitter want to make im into whatever type of person they want to vilify but he isn’t that. Anybody that knew him could attest to that. In his last years he was making some weird ass videos. But like, yeah, no sane person does what he does. There’s nothing deeper to it. Crazy being crazy."

Enfin, de lijken zijn nog warm, maar de rituele dans rond het daderschap wacht op niemand.

Naschrift: Crimo had 16.000 volgers op Spotify en een net worth van $100.000. Zijn vader deed ooit een gooi naar het burgemeesterschap en is een sterk voorstander van de Second Amendement. Zijn moeder is een Mormoonse verdachte van huiselijk geweld. Ook was de dader al een bekende van de politie, maar is onduidelijk waarom dat het geval was.

