Ben toevallig bekend met de transport sector, niet zijnde allerlei schijtbusjes welke in de media ten onrechte ‘trucks’ worden genoemd, maar het echte, zware werk zeg maar. De chauffeurs welke dit werk doen zijn absolute profs., doen jaarlijks extra veiligheidscursussen en vallen onder de directe beoordeling van collega’s, planners, transportbazen en verzekering. Wat de Motor brigade v.d. Politie betreft, ook dat is een vak apart en de mannen zijn gemotiveerd, extra getraind en doen alles vanuit het oogpunt op duidelijkheid en veiligheid. Het voorval met Motoragent Arno versus Edwin Mijnders is met verschillende groepjes beroeps chauffeurs besproken, zulke gesprekken zijn vrijblijvend en ieder zijn visie wordt gewogen. De conclusie was als volgt: grotere kans op opzet dan ongeluk. De reden is als volgt, er is goed uitzicht v.a. het stuur, gevaar houdt je voor in het zicht. Wat rechts zit laat je voor je komen door vooraf te timen en snelheid aan te passen. De tacho gegevens kunnen uitgelkezen worden en aantonen of de truck is gaan versnellen of gaan vertragen. Niemand is uit op een ongeluk, een uitzondering daargelaten. Voorts nodig ik de leden van de brigade uit om het gesprek aan te gaan met beroeps chauffeurs en aan kennis uitwisseling te doen. Dit kan prima bij b.v. tankstations, rustplaatsen of bij een transportbedrijf zelf. Veiligheid en begrip voor elkaar staan voorop! Ons medeleven gaat uit naar Arno, zijn fam. en de brigade.