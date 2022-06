Toch knap dat dit land steeds voller wordt en iedereen tevens steeds unieker. Want u bent niet zoals de rest, niet zoals de massa; u bent anders dan anderen, een volkomen origineel sneeuwvlokje in een monotone lawine van slaafse uniformiteit. U drinkt geen koffie, maar een aeropressed iced caramel cloud macchiato met vlokken, u rijdt geen fiets, maar een Moof of een fatbike, u bent geen man of vrouw, maar een intersekse non-binaire otherkin die het gevoel heeft dat het in de verkeerde provincie is geboren, uw sterrenbeeld bestaat volledig uit onontdekte hemellichamen en u draagt geen kleding, maar creatieve stoffen fashionstatements die zijn gemaakt door fairtrade kinderen zonder inbreuk te maken op andermans cultuur. U bent zo bijzonder dat u nog nooit meedeed met verkiezingen, omdat u niet in een stemhokje geplaatst wenst te worden. En zomaar de achternaam van uw vader of moeder overnemen is veel te gewoontjes voor een uniek wezen als u. Dat moeten minstens beide namen zijn, want anders is het vrouwenonderdrukking danwel vaderontkenning. Gelukkig is daar een kabinet dat met u meedenkt, want nu hoeft u niet langer te kiezen tussen Greta de Jong of Greta Williams, maar wordt het Greta De Jong Williams of Greta Williams De Jong. En als uw moeder al een dubbele naam had, zoals Williams-Brulbeer, dan wordt het Greta Williams-Brulbeer De Jong. Dus als u een dochter krijgt, kan die ook beide namen kiezen en wordt het Zilver Williams-Brulbeer De Jong Hendriksen-Bergman, enz, enz. Unieke namen voor ongekend unieke wezens. Iedereen een troostprijs voor deelname aan het leven, want wat zijn we toch allemaal godvergeten speciaal.