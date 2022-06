Ik heb een aantal vragen.

-woont Hans daar?

-pikken ze eerst de sleutels uit Hans’ huis?

-Hans is slecht ter been, maar z’n mobiel staat “helemaal” daar?

Zijn maar vragen hè! Even voor de beeldvorming.

Verder weet de dader natuurlijk dat zo’n ding bestemd is voor mensen die slecht ter been zijn, wat voor ‘n lowlife mtf moet je wel niet zijn om zo’n ding te jatten.

Al was het voor een geintje, een rondje joyriding.

Zelfs als ze het Hans netjes gevraagd hadden.

Maar goed, de politie is nog trager dan een scootmobiel zonder accu. Mo is er allang vandoor met z’n Mo biel.