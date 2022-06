Daar heb je weer zo'n simpele die mensen die dit land opgebouwd hebben terrorist gaat noemen. Die boeren komen op voor hun bestaan en dan van terrorisme durven spreken? Schaam je kapot man.

Iedereen met een klein beetje historisch besef zag dit natuurlijk al lang en breed aankomen, dit speelt momenteel op globaal niveau, zie de boeren in India, zie de problematiek omtrent Oekraine en de agricultuur daar (geen toeval dat daar een oorlog is hoor). Als iemand hier ook maar een paar filosofische boeken gelezen heeft m.b.t. de overheid en "de boer" en met name het grondbezit van die boer, dan weet je genoeg en dan weet je ook waar we naartoe gaan, kosten wat kost moet land weggenomen worden van de burger en met name de boer. Hier een hele mooie quote uit een boek waarvan ik de titel maar niet geef, want mensen kunnen zo uitermate gevoelig zijn tegenwoordig dat zelfs intellectuele, gefundeerde filosofische uitspraken als nep nieuws (of zelfs hatelijk) worden gezien.

"We need NOT take them into consideration. But. as owners of the land, they are harmful to us in that they are independent in their sources of livelihood. Therefore at all costs, we must deprive them of their land. Protocol VI."

Momenteel is er een oorlog tegen de boer aan de gang, die war on the boer is globaal gezien een strijd van burger tegen overheid, niet alleen boer tegen overheid. Zodra de boer verliest en zijn land verliest is het klaar en heeft de (super)overheid een nieuw monopolie.