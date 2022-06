Vang de mest af

Laat het droge deel zinken, tap de vloeistof af

Verwarm de vloeistof, vang het gas op

Borrel het gas door een zure oplossing heen

De oplossing is zo simpel dat een puber het kan bedenken, bedienen en doorrekenen.

Mocht je dit doen, hebt je van het complete stikstofprobleem bij vee zo`n 60 tot 80% van de ammoniakuitstoot gevangen in verkoopbare kunstmest. www.youtube.com/watch?v=PHsZrpnU1Uk Dit filmpje is van 25 augustus 2020. Dit is al 22 maanden een werkende oplossing. Letterlijk een oplossing want de ammoniak zit gebonden aan een negatief geladen ion oplost in water, klaar om als kunstmest verkocht te worden.

Emissiearme stalvloeren hebben pas zin als je de lucht onder die stalvoer wast met restwater uit de stikstofkraker en dat weer terug de stikstofkraker ingooit. Alleen dan ben je actief ammoniak uit de giertank aan het halen en verwerken tot kunstmest.

Nu maken we nog kunstmest door waterstofatomen van aardgasmoleculen te trekken en die aan stikstof te binden. Dit systeem zorgt er dus ook voor dat we minder aardgas nodig hebben om vanuit fossiele brandstoffen kunstmest te maken. Win-win voor de boeren, vooral in Groningen.

Dat zulke simpele, bewezen oplossingen niet overwogen worden, maar we liever draconisch een hele sector uit onze economie slopen om qua voedselvoorziening nog meer netto te importeren laat zien dat we niets begrepen hebben van de oorlog in Oekraïne, het graan dat verdwenen is van de wereldmarkt en de honger in Afrika. Wij klagen over prijsstijgingen, daar klagen ze over een leeg bord. Dit kabinet is niet in staat belangen af te wegen of een strategische beslissing te nemen.

Dit kabinet gaat 32 miljard uitgeven zodat deze buren vlak over de grens in Duitsland en België herstarten, dankzij veel ruime regels veel meer mogen uitstoten, waardoor er binnen een paar jaar meer stikstofdepostie is op die natuurgebieden dan nu. www.youtube.com/watch?v=dm-BAuS5a7c&a... Die methode van uitkopen, saneren en dan dankzij de Europese interne markt meer vlees importeren heeft op termijn geen nuttig of zelfs negatief effect. NIMBY heeft nog nooit gewerkt.

Op de ochtend van het debat lekte NRC dat uitkopen voor de helft goedkoper kon, maar pas van de zomer echt is doorgerekend. Dan zijn er dus aantoonbaar besluiten genomen zonder beleidsalternatieven serieus te overwegen. Dit kabinet neemt dus eerst een principebesluit en draagt daarna haar ambtenaren op er een verhaal bij te verzinnen.

We zien de stikstof van vliegtuigen boven de 100 meter niet in de berekeningen. De pallets kunstmest die hoveniers storten in Vinexwijken ontbreken. De mest van al die lieve huisdieren die in de natuur hun behoefte mogen doen ontbreken. (hier heb je het niet meer over een beetje ammoniak dat naar een natuurgebied waait, maar echt 100% overdracht van stikstof uit de hond de natuur in). De Pokon of huishoudammonia die gewoon in de winkels te koop zijn ontbreken ook in de berekeningen. De 61% die boeren zouden veroorzaken is overdreven door andere sectoren niet of deels mee te nemen, en daarnaast de stikstof die boeren uit de lucht en natuur halen ook niet te salderen. Het is Hollywood accounting.

Zoveel kapitaalvernietiging is triest. Dat dit kabinet vlak voor WO3 even voorsorteert op een tweede hongerwinter ook. Natuurlijk is de helft van onze landbouw sierteelt. Binnen de randstad hebben die bloembollen goed gesmaakt en zo`n bollenveld staat binnen een seizoen eetbare gewassen op als het moet. Probeer dat maar eens te doen met een datacenter of vinexwijk.

Hoe verder je in dit dossier kijkt, dan zie je maar 1 ding stikken. Boerenverstand.