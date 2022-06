Nee, niet als zwarte vrouw! Als persoon. Als er ergens een keertje het juist is om te zeggen als persoon, was het nu. Want je zit nu onder gelijkgestemden. Je kan nu niet verschuilen achter de blanke oude mannen.

En denk daar maar eens over na. Nou dat had je al gedaan moeten hebben. Je had al lang en breed in moeten en kunnen zien dat waar Bij1 voorstaat precies hetzelfde is, als waar tegen ze strijdt.

Maar fijn dat je eindelijk wakker bent geworden!

Zoals ik al vaker zeg, don't beat them, join them. Alles waar woke voor staat is onhoudbaar en daar komen ze vanzelf wel achter. Mevrouw Mills is de eerste!