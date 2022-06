Mensen maar roepen, die boeren mogen alles maar, en de pliesie doet helemaal niets. Nou, de waterpliesie mept er anders stevig op los. Terwijl de camera's in Gezellig Stroe stonden te hossen op Mooi Wark, waren er heuse schermutselingen bij de Ketelbrug over het Ketelmeer. Het is een gevalletje welles/nietes hunnie begonnen nee hunnie intimideren kun je leren. Met maar liefst 14 arrestaties, waarvan er nog TIEN in een cellencomplex in Houten zitten (de kindertjes mochten wel naar huis). Allermooiste zin uit het bericht op HetUrkerland.nl komt van de waterpolitiewoordvoerder: "We hebben ons voorgesteld en gevraagd naar ID en vaarbewijs." LOL, er staat heel groot UK146 op dat schip, de IJsselmeervloot is inmiddels zo klein dat iedereen elkaar kent, en dan zal de kapitein heus wel een vaarbewijs hebben. Maar dan toch aan boord stappen (waterwouten in full riot gear) en een HALT AUSWEISJE doen. We halen die Chinese wijsgeer maar weer eens aan: wanneer je op pad gaat met een stok om mee te slaan, zoek je wellicht een stok om mee te slaan. Dit gaat een hele lange hete zomer worden...

Joehoe NPO. Deze mevrouw zit in jullie klapper. Doe es bellen

Beelden van De Schermutselingen

DOE FF NORMAAL MAN