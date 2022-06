Van deze site: ec.europa.eu/environment/nature/natur...

Vraag: Is er een openbare raadpleging gehouden over de selectie van gebieden voor het Natura 2000-netwerk?

Antwoord: In de richtlijnen wordt het raadplegingsproces dat moet worden gevolgd voor de selectie van gebieden niet gedetailleerd beschreven. Als gevolg daarvan hebben de lidstaten, afgestemd op hun administratieve systemen, zeer afwijkende procedures gevolgd. In sommige gevallen ging de identificatie van de gebieden gepaard met gedetailleerde discussies met eigenaren en gebruikers, maar in andere gevallen werden belanghebbenden niet of nauwelijks geraadpleegd.

Dit heeft in sommige lidstaten geleid tot controverses en verschillende administratieve en juridische uitdagingen die de indiening van de voorstellen vertraagden. De Commissie was echter niet bij deze fase betrokken en had geen bevoegdheden om in te grijpen in de verschillende procedures die in de lidstaten werden gevolgd.

De analyses van de nationale lijsten met gebieden van communautair belang en hun selectie op biogeografisch niveau zijn op transparante wijze uitgevoerd door middel van wetenschappelijke seminars die door de Commissie werden georganiseerd en door het Europees Milieuagentschap werden ondersteund. Lidstaten en deskundigen die de belangen behartigden van de relevante belanghebbenden - eigenaren, gebruikers en milieu-ngo's - werd de kans geboden aan deze seminars deel te nemen.

Ergo: Nederland heeft bij het aanwijzen van de gebieden liggen slapen en er is totaal geen discussie gevoerd of nagedacht over de gevolgen van het aanwijzen van natuurgebieden DIE VOOR ALTIJD natuurgebieden moeten blijven. Hoe reëel is dat, in de stad Nederland ik het land EU? Er is in Nederland geen enkel oerbos meer. Letterlijk ALLES wat je in Nederland ziet is gecultiveerd. Alleen in bestemmingsplannen hebben bepaalde gebieden het labeltje "natuur" en dan is dat ook zo. Zo enorm statisch, terwijl échte natuur zeer dynamisch is. Survival of the fittest. Oftewel, de soort die het beste past in dat gebied op dat moment, die overleeft.

Als afsluiting een leuk weetje: waarom heet Amsterdam "de stad op palen" en waar komt de naam Holland vandaan? Holland komt van Holtland, oftewel Houtland. Heel dat gebied was ooit bos, nu niet meer. Gek hè.