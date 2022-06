Ja we hoorden het af en toe voorbij komen maar RINO staat dus voor Republican In Name Only. Oftewel; Republikeinen die Trumps populistische afslag hebben gemist dan wel verachten. En daar heeft 2022 tijd noch plaats voor dus het jachtseizoen werd vandaag geopend door oud marine-zeehond en Senaatskandidaat Eric Greitens. En z'n spreektekst op het einde is waarschijnlijk iets waar een strafrechtadvocaat vandaag nog namens The Lincoln Project mee aan de slag gaat: "Join the MAGA crew. Get a RINO hunting permit. There's no bagging limit, no tagging limit, and it doesn't expire until we save our country." Precies de boodschap die dat land nodig had!

