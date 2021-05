Prima dat hij zijn eigendom en veiligheid verdedigde, er is geen schot gelost en hij was niet de agressor.. dus wat miepen sommige mensen nou?

Hier in NL mag je bijna niks… het moet uit de hand lopen zoals in bij de juwelier in Deurne, dan pas mag je verdedigen.. vaak is het dan al “randje te laat” zeg maar.. overigens was t wapen in de juwelierszaak illegaal verkregen/bezit maar das een ander verhaal.

Nou is de kans datje overvallen wordt in NL relatief klein maar toch vind ik dat hier ook wat meer met zelfverdediging gedaan mag worden.

Inbreker in huis of op punt om in te breken?

Dan mag je (als ik de wet mocht bepalen) een wapen richten.