De allerlaatste keer hoor. En daarna gaan we het nooit meer hebben over Harry de Terugreiziger, die door (de dochterkrantjes van) het Algemeen Dagblad als een Hollandse Captain Ukraine op het schild werd gehesen omdat hij eigenhandig de Russen zou gaan verjagen uit Oekraïne. Zonder gevechtservaring zijn leven in de waagschaal stellen. Ondanks een dochtertje van 2 jaar oud vechten voor úw vrijheid. Voor úw benzineprijs. Alleen bleek Harry nogal een loser en toen hij ontdekte dat er in Oekraïne (een oorlogsland) geslapen moet worden op krakkemikkige veldbedden in plaats van op Hästens was hij gauw weer terug. En die Harry, die eerst nog door Rennie Deflatine op de platte kar door de binnentuin van het Algemeen Dagblad werd gereden als bevrijder van volken en verlosser van vaderlanden, wordt door zijn avontuur als taxiwurger bij het oud papier gepleurd als een melaatse, en na het vonnis zelfs weggezet als totale debiel. "Een nationale held, zo leek Vermeer zich te willen profileren in de media." Nou, gelukkig was daar het AD om Harry Vermeer kritiekloos neer te zetten als nationale held, om nu heel hard weg te rennen voor een robbertje autofellatio in de andere hoek van de kamer: "Zijn verhaal werd breed opgetekend in de media, waarna op 25 maart door publicatie in AD naar buiten kwam dat de dertiger geen zuiver geweten heeft." Proest. Enfin, Harry de Taxiwurger krijgt 60 euro taakstraf, moet € 1.244,35 schadevergoeding betalen en komt onder behandeling te staan. Tot volgende week in het Algemeen Dagblad, met een nieuwe aflevering van het Harry Journaal!