Kijk voor een oplossing, of op z'n minst voor een tegemoetkoming, maar niet naar het kabinet Rutte IV. De minister van financiën heeft van haar departement helemaal geen kaag gegeten dus die kán gewoon geen oplossingen verzinnen simpelweg omdat ze er te weinig van snapt. Die presteert het om te poneren dat als de accijns op brandstof verlaagd word, het budget voor het onderwijs daaronder gaat lijden (!?)

Dat is vergelijkbare debiliteit met die andere volkomen ongeschikte D66 geldverbrander Jetten, met z'n aperte onzin over dekentjes stikstof. Onkundig, ongeïnteresseerd, elitair, arrogant en regentesk. Ze begrijpen de zorgen, zeggen ze, maar ze kunnen er niets aan doen. Geen geld.

Want 30 miljard om een volkomen imbeciel stikstof probleem (wat geen probleem zou zijn als de grijpgrage vingertjes van een paar sukkelige ambtenaren met het denkniveau van een kruidenier uit de jaren 30 niet een stijve pim kregen van subsidie op een natura2000 gebied waardoor NL vastloopt omdat ieder stukje kunstmatige "natuur" ter grootte van een trapveldje natura2000 is geworden, god wat waren die mensen dóm) als dát nou niet gebeurd was had er helemaal geen 30 miljárd ff-ing euro's gefourneerd hoeven te worden. Maar mensen, dat is een probleem van de overheid zelf en dat gaat dus voor álles en dan is er geld in overvloed voor. De falende etters zorgen goed voor zichzelf en laten de maatschappij opdraaien voor deze epische clusterfuck.

Want óns probleem is nooit hún probleem, maar hun probleem is per omgaande wel óns probleem. En of U maar even wilt betalen. Want solidair. Want breekbare vaasjes en ander slap gelul van een premier die allang zijn houdbaarheidsdatum heeft overschreden en inmiddels zit weg te schimmelen in een donker hoekje. Ondergesneeuwd door een serie crisissen die z'n weerga niet kent in de Nederlandse geschiedenis, waarvan de meeste gewoon voorkomen hadden kunnen worden mits er enige daadkracht getoond zou zijn. Maar verwacht ook dat niet van deze bende opportunisten met de lange termijn visie van een eendagsvlieg en de verantwoordelijkheid van een high-roller gokker in Las Vegas. Het interesseert ze domweg geen zák. U zult blijven betalen voor hun fouten, voor hun gebrek aan visie, voor hun gebrek aan verantwoordelijkheid, voor hun wegkijkerij en luchtfietserij, tot U blut bent en de zaak hopeloos vastloopt. En dan? Dan staan deze mensen voor de zoveelste keer weer als een hert in de koplampen te liegen en te draaien, te wijzen naar 'de maatschappij' die het allemaal niet wil snappen, met dwang te dreigen, en uiteindelijk vluchten ze laf de anonimiteit in.

Laat een ander maar de rotzooi opruimen, hun buit is alláng binnen.