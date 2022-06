Als we van de alcohol niet tegen een boom aan waren gewaggeld doen we het wel van de schrik om de blaastest van een 56-jarige drinkbeer uit Leiderdorp. Een drinkbeer? Een compleet verzopen berenkoning in het drinkberenbos. 1885 ugl, in de guldentijd was dat een godsgruwelijke 4,34 promille. Of, hoe ze dat in Polen noemen: lekker tipsy. Omgerekend naar bier zit je op een miljoen flesjes bier. Dan win je adtje kratje, maar verlies je het leven. En dan heeft-ie dat 'record' ook nog eens niet te pakken: enkele weken terug werd er in Tiel iemand gepakt met 1900 ugl in z'n mik. Volgende keer (vorige keer was het namelijk slechts 1225 ugl) beter makker!