Hahahahaha sjeuzus gristus hee. Tussen het genezen van homo's door doen ze bij de EO kennelijk ook aan kinderlokken. U kent vast nog wel de Witte Tent die vroeger in uw dorp in het weiland stond, waar voorgangers jonge hertjes probeerden te tackelen en de dorpsjeugd zong 'De Witte Tent! De Witte Tent! Met Jezus ja die vent!', omdat ze liever naar de voetbal wilden. En in die Witte Tent stond dan een of andere meloenensmoel met een voornaam als Gert-Jan, altijd op van die bruine Belastingtelefoon-sluipers onder z'n outdoorpak, te ratelen dat Jezus een miljard jaar geleden een heel dikke pik had. Enfinnnn, de EO doet dus aan het ronselen van kindsoldaten voor het Leger van de Heer, en wel middels televisieprogramma's als De Boomhut Battle. De naam zegt het: makkers bouwen een boomhut, klaar. Probleem: via het programma werden boomhutten te huur aangeboden en zo heeft de EO 'meegewerkt aan een (commercieel) voordeel voor derden'. En nu wappert het Commissariaat voor de Media met de collectezak, zodat er wat belastinggeld van hot naar her geschoven kan worden. 164.500 eurootjes graag, terwijl er in de boomhut van de Lieve Heer plaats is voor iedereen! Behalve dan voor de mensen van het Commissariaat voor de Media. Zij kunnen de boom in.