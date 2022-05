Hier volgt een tip voor iedereen die niet een nog grotere hekel aan de mensheid in het algemeen en aan Raisa Blommestijn in bijzonder wil krijgen: niet googelen op 'kraanwater'. Geen social media berichten lezen over kraanwater. Niet op links klikken over kraanwater. Geen discussie voeren over kraanwater. Geen discussie voeren over discussies voeren over kraanwater. Al helemaal geen grappen maken over discussies over kraanwater. En zeker geen discussies voeren over grappen over discussies over kraanwater. Gewoon: niet doen. Kraanwater moet je drinken.

Nu allemaal uit volle borst: Kraanwater lest de dorst