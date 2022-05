De wal keert het schip. Alle debiele maatregelen en besluiten van de laatste 20 jaar beginnen zich nu te keren tegen degenen die ermee op de proppen kwamen.

Vergroening door gas uit Rusland (door dat gas dan te gebruiken voor iets waar je ook prima minder edele brandstoffen voor kunt gebruiken) - waardoor Rusland niet effectief financieel aan te pakken is.

Huizen van het gas af - waardoor nu de elektriciteitsnetten overbelast zijn.

Arabische lentes - Waardoor a: we een bron van enorme ellende gecreëerd hebben en b: de hele niet-Westerse wereld zoiets heeft van "Wat doet Rusland anders dan de VS?"

Stikstofuitstoot beperken - Waardoor huizenbouw in de knel komt die nodig is vanwege de ongeremde immigratie.

Ongeremde immigratie - Waardoor we a: een enorm ruimte-tekort hebben (waaronder voor woningen,zie hierboven) en b: Een enorme belasting op onze sociale zekerheidsstelsel en c: import van goedkope arbeidskrachten - waardoor gewone onderkant-markt banen onder druk komen.

Neo-liberaal arbeidbeleid - Waardoor het bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid voelt voor zijn werknemers, en werknemers geen enkele binding meer hebben met het bedrijf. Dus personeelstekorten als er ergens anders 3 cent meer verdient kan worden.

Kunstmatig geld creëren om rente voor staatsleningen laag te houden. Dit houdt de inflatie kunstmatig veel te lang laag, waardoor die corrigeert en er nu heel veel mensen financieel in de problemen komen.

Ongebreidelde uitbreiding van de EU - En dan achteraf gaan klagen dat landen zich niet aan "de afspraken" houden. Regels waar ze eigenlijk aan hadden moeten voldoen voordat ze lid werden, maar hé, NU uitbreiden is belangrijker.

De belastingdienst, inners van geld, subsidie laten afhandelen en dus geld laten uitdelen. - En dan verbaasd zijn dat het fout gaat.

Een veel te complex belasting/uitkering/subsidie systeem met een effectieve belastingdruk van rond de 100% voor de laagste inkomens, en een effectieve belastingdruk van >50% voor de middeninkomens. En het dan raar vinden dat "de onderkant" niet gaat werken, en het middenveld het wel voor gezien houdt met een deeltijdbaan.

De zorg efficiënter maken door meer regels te bedenken, meer consultants in te huren en alle administratieve handelingen 5 keer zo complex te maken - En dan verbaasd zijn dat de zorg meer geld kost terwijl er door minder zorgpersoneel minder gedaan wordt.

En zo kun je door blijven gaan. Beslissingen uit de koker van beroepspolitici die nog nooit een bedrijf van binnen gezien hebben, nog nooit ergens verantwoordelijkheid hebben gedragen en nooit de consequenties van hun keuzes zullen voelen.

Dat gaat ooit een keer fout. Proficiat, dat punt hebben we bereikt.