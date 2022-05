Gisteren Hemelvaartsdag, lekker dauwtrappen en gezellig doen met Samantha. Maar zo is het wel met die dagen van ons: er komt altijd weer een morgen. En dat is vandaag dus vrijdag, de dag na Hemelvaartsdag. De dag na Hemelvaartsdag is zo'n Bevrijdingsdag maar dan niet die ene in de vijf jaar waarop iedereen vrij is. De vrijdag na Hemelvaartsdag is een drol in een urinoir. U kunt de hele dag op de bank liggen, zoals Leo Blokhuis (foto boven). U kunt gewoon werken. Alles kan. Wij willen het weten. Wat doet ú eigenlijk op de vrijdag na Hemelvaartsdag?

Vrijdag na Hemelvaartsdag Wat doet u vandaag eigenlijk? Gewoon werken

Ik heb helemaal geen werk

Hele dag op de bank liggen (foto boven)

Ik sta op de camping in de Noordoostpolder

Paar uurtjes thuiswerken

Ik werk bij de overheid dus ik werk eigenlijk nooit

Ik werk bij de semioverheid dus ik moet werken maar niemand doet wat

Verplicht vrij: het kost me een vakantiedag

Ik MOET werken, maar krijg dubbel betaald

Ik erken christelijke feestdagen sowieso niet

Spijbelen

Anders, namelijk...



