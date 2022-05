Vanaf mijn veertiende popconcerten en -festivals bezocht; The Shadows, Flight to Lowland's Paradise, Jimi Hendrix, Canned Heat, Shocking Blue, BrainBox, Pink Floyd, PinkPop, Bonzo Dog Doo-Dah Band, The Sharons, The Rolling Stones, Bob Dylan, The Meeters, The Who, The Rolling Stones, Jethro Tull, Janis Joplin, The Creedence Clearwater Revival, Van Morrison, Led Zeppelin, ACDC, Jefferson Airplane, Joe Cocker, John Mayall, The Rolling Stones, The Police, Joe Jackson, Nina Hagen, Peter Frampton, Steve Miller Band, T.A.F.C.A.P., The Rolling Stones, The Hooters, 'The Wall' (Berlijn, 1990, Potsdamer Platz, met 350.000 anderen), en The Rolling Stones.

Nu hoor ik bijna niets meer, dus ik heb nergens last van.