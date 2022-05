De Bill & Melinda Gates Foundation heeft weer iets nieuws bedacht hoor. APENPOKKEN. Door Spaanse spionnen gestolen uit een lab in Engeland en toen meegenomen naar een instituut voor virologie in Spanje en Portugal. Vervolgens kwam het via hoesten en niezen van de kolonie berberapen op Gibraltar terecht op een illegale apenmarkt in Málaga, mede dankzij een speciaal door Gates ontwikkelde chip, waar het door een werknemer van Pfizer is ingeblikt en naar Amerika is gebracht. Het idee is immers: iedereen van Pfizer, Moderna en de Bildenberggroep schathemeltjerijk maken, want er ligt reeds een kant en klaar ""vaccin"" op de plank. Is dat toeval??? Nee natuurlijk niet, we zijn toch zeker malle Pietje niet, en we gaan ons ook insmeren met zonnebrand. Dankzij het boek van Thierry Baudet weet iedereen wel: er is maar één oplossing tegen de apenpokken en dat is hydroxychloroquine met bananensmaak op je zak smeren. Maar pas op mensen! Apenpokken is namelijk een ziekte, maar ook een hoax. Net als COJONA. Kijk maar naar de show van Robert Jensen. De waarheid komt vanzelf op tafel en dan gaan we iedereen exposen. Dus: apenpokken. Het is er (hier, hier, hier, hier), het is dodelijk maar GEEN PANIEK HOOR MENSEN - dat zeiden ze bij corona namelijk ook en toen gebeurde er ook helemaal niks behalve de complete ontwrichting van de samenleving.

UPDATE - Nu ook in Zweden