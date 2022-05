Was eergisteravond met neef in Zuid Duitsland op een grote parkeerplaats waar we konden overnachten in de LKW. Nadat we al teveel bier hadden gezopen zijn we nog even naar het Shell tankstation gewandeld want ik had sigaretten nodig. Achter de kassa stond een enorm lekkere blonde meid en daar moest natuurlijk even flink mee geouwehoerd worden. Op enig moment zegt ze 'wie machen die verrückte Holländer das? Wenn Sie kein Geld auf die Karte haben, tippen Sie am Handy und dann haben die Holländer wieder Geld! Wie ist dass möglich?' (mijn duits o.v.b. van alle fouten)

Was die lekkere meid nou zo dom of loopt Duitsland nou zo achter en is het beter dat Nederland meer de voortrekkersrol gaat spelen?