"structurele zwakheden in de bedrijfsvoering van het Rijk heeft blootgelegd"

Say no more. Is er leiding dan, is er bedrijfsvoering dan, man het is niets als gekonkel onderling in de directie kamer over welke hond welk bot mag hebben en ze vergeten dat er ook nog gewerkt moet worden op niveau. Véél te druk met hun eigen vieze achterbakse spelletjes, want dat is zoveel leuker joh.

Dus zoals de kabinetten Rutte al járen doen; heel druk met jezelf bezig zijn en de rest als bijzaak zien. Dat voelt Nederland al jaren. De desinteresse, de steeds vaker voorkomende 'dwang' of 'verplichting' omdat ze gvd te bedonderd zijn om hun handen uit de mouwen te steken. Gewoon hopla de zoveelste AmvB erdoor jassen en weer terug rennen achter de dichte deur van de directiekamer want daar is altijd véél belangrijker werk te doen dan dat stomme 'een land leiden' wat toch vol zit met kansloze tokkies, wappies, asocialen, extreem-rechtsen, haters, en ander spul wat de elitaire kakkertjes van VVD66 niet pruimen.