Rotherham, Rotherham, waar kennen we dat toch van? In welke Britse detectiveserie zat dat idyllische plaatsje ook weer OHNEE WACHT we weten het al weer. Het ligt in """Asia""" en de Profeet van Molenbeek reisde er heen voor Safari Eurabia

Rotherham kende ik eigenlijk alleen maar als een eldorado voor “Asian” groomers, loverboys en hun pedofiele klandizie. Ik volgde het nieuws destijds via de uiterst betrouwbare en degelijke Daily Mail en vooral de gigantische doofpot beklijfde: een mantel der liefde waaraan de magere mannetjes Klos, Bonekamp, Sjoerdsma en Paternotte een puntje kunnen zuigen (excuses voor dit foeilelijke, plastische stijlbloempje maar de lezer krijgt zo wel beeld van de slurpende Kaag-rimmers).

De politie durfde niks te doen omdat ze dan als racistisch zouden worden afgeserveerd, en Labour - al een eeuwigheid oppermachtig in Rotherham - wilde het “Aziatische” stemvee niet kwetsen.

Wat volgde, was een van de grootste clusterfucks uit de Engelse geschiedenis. Duizenden meisjes werden jarenlang systematisch verkracht, misbruikt en mishandeld door de grooming gangs in the most shameful town in Britain (dixit het onverdachte persbureau Reuters).

“Asian” taxichauffeurs lokten kinderen uit verzorgingshuizen en scholen en organiseerden betaalde groepsverkrachtingen. Anderen kinderen werden gedwongen naar die verkrachtingen te kijken, loslippige meisjes werden overgoten met benzine en de pooiers dreigden ze in brand te steken en hun moeders en jongere zussen te verkrachten en naar andere steden te deporteren. Er waren zwangerschappen - één op 12-jarige leeftijd - miskramen, abortussen en baby's werden door de groomers weggehaald bij de kindmoeders.

Ik krijg al genoeg klachten dat mijn academische teksten veel te lang zijn en mijn broodheer Bart Nijman waarschuwde dat 250 woorden de max is qua aandachtsspanne der reaguurder, dus u leest zelf maar over de gruwelijke details bij Wikipedofilia en hier zijn wat bewegende plaatjes van Auntie Beeb.

Er komt geen einde aan de schandalen want eind april dit jaar werd het conservatieve parlementslid Imran Ahmad Khan schuldig bevonden aan het misbruiken van een 15-jarige knaap, die hem geleverd werd door andere “Asians” uit Rotherham.

Het parlementslid ontkende aanranding en beweerde dat hij de katholieke tiener alleen maar aanraakte toen die erg overstuur raakte na een gesprek over zijn verwarde seksualiteit. De keurige Tory zei dat hij "vriendelijk" en "behulpzaam" probeerde te zijn jegens de knaap ( hij deed dus een Cindy Smeetsje) maar die raakte van streek toen het onderwerp pornografie ter sprake kwam. Samen plaatjes kijken: jaja. Zo begon het bij Dennis Nilsen ook.

Nou las ik met meer dan normale interesse de raarste dingen over het seksleven van met name de Conservatives in Engeland. Meestal worden ze morsdood aangetroffen in dameslingerie en met een pruik op het hoofd of slechts gekleed in een panty en met een stukje sinaasappel in de mond zoals Stephen Milligan. Maar op zo’n bizarre manier naar je Schepper terugkeren, niet eens in een fatsoenlijk pak, komt ook in de gewone wereld voor hoor, kijk maar naar David Carradine en Michael Hutchence.

MP Imran Ahmad Khan - toch een naam die bij mij vooral cricket-associaties oproept - mag in de bajes trouwens ook wel eens heur haar fatsoenlijk laten verven voor zijn huwelijksnacht met Bubba want dit is toch geen gezicht. Hij lijkt Berlusconi wel, of Toontje Hoes uit Sevenum, beter bekend onder zijn Amerikaanse artiestennaam Toine Huys.

Maar het suffe stadje in Zuid-Yorkshire is zoveel meer dan een pederastenparadijs want Jeremy Clarkson begon zijn carrière hier als retejong bij het plaatselijke sufferdje: de Rotherham Advertiser! Ik lees het krantje op een terrasje van een Italiaanse broodjeszaak, de enige plek in Groomerham waar ze geweldige koffie hebben, en waar opent de Advertiser mee?

Een nieuw grooming-schandaal! Een blanke jongen dit keer, dat scheelt.

Rotherham is natuurlijk ook de geboorteplaats van de hilarische Chuckle Brothers, keeper David Seaman, scheidsrechter Howard Webb, acteur Sean Bean, en William Hague, de voormalig leider van de Conservatieve Partij. En ik ben nog niet klaar: Christopher Wolstenholme, de bassist van Muse, DJ Kritikal Mass en Jive Bunny & The Mastermixers komen uit Rotherham! En wat te denken van de Arctic Monkeys die in Fake tales of San Francisco deze onvergetelijke woorden zongen: "Yeah I'd love to tell you all my problem. You're not from New York City, you're from Rotherham".

Last but not least: Jamie Oliver's televisieserie Jamie's Ministry of Food (2008) werd in Rotherham gedraaid. Onze slissende keukenprinses wilde van Rotherham de culinaire hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk maken met zijn 'Pass it on'-plan. Dit is niet helemaal gelukt want de enige culinaire vluchtheuvel in dit spookoord is voornoemde Italiaan met een geweldige mamma in de keuken die furieus tekeer ging tegen een local die margarine op zijn sandwich wilde. Ik gebruik alleen maar olijfolie, riep ze verontwaardigd. Ik weet niet of het goede mens dochters heeft maar mijn motto is: Madre, tieni d'occhio i tuoi figli!

De werkwijze van de groomers ging overigens via de maag. De arme white trash chavettes werden naar Domino’s Pizza gelokt, voor hen een waar paradijs. Of ze mochten mee naar een carvery, een all-you-can-eat-buffet met heel veel vleeswaren, kaas en zoetigheid.

De enige bedrijvigheid in Rotherham tijdens mijn bezoek kwam van junkies, heroïnehoeren en dealers die de hele dag op het All Saint’s Square rondscharrelen.

Rotherham is tot nu toe het meest treurige oord dat ik bezocht in de Midlands. Het meest opvallende: slechts 3 procent van de bevolking bestaat uit Pakistaanse mohammedanen en ik zie ze dan ook nauwelijks in het stadje, op een paar obligate kerriekotten na dan. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo’n in feite piepklein clubje “Asian”groomers een hele stad terroriseert? De enige verklaring: de politiek en de politie keken al die jaren weg en iedereen wist het. Voor islamofoob worden uitgemaakt is natuurlijk veel erger dan die duizenden door mohammedanen misbruikte, aangerande en verkrachte meisjes.

Rotherham is net als D66 druk met een enorme campagne om het vieze, ranzige en gore imago weg te poetsen. Overal hangen billboards met shiny happy people die gelukzalige teksten over Rotherham uitbraken. En in 2025 wordt de Grooming Capital of the UK opgepimpt tot de Children’s Capital of Culture.

Ik geloof het allemaal wel, in dit aardse tranendal. Tijd voor Birmingham, het Afrika van het Verenigd Koninkrijk.

p.s. Wel lekker goedkoop wonen in Rotherham:

