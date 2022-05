In Amsterdam-West ging de studio en oefenruimte van The Nits vandaag in vlammen op. De Amsterdamse popgroep had de ruimte al veertig jaar in gebruik. Het is de plek waar in 1987 het nummer In The Dutch Mountains werd opgenomen, de grootste hit van The Nits en al lang een vaste notering in de jaarlijkse Top 2000.

The Nits - In The Dutch Mountains