Bij een woningbrand in Geldermalsen kwamen vandaag twee mensen om het leven (of: werden daarbij aangetroffen) en de politie zoekt sindsdien de bestuurder van een zwarte Renault Mégane uit 2012, zonder zijn naam of foto te verspreiden - alleen het kenteken. De brand wordt als misdrijf behandeld, De Gelderlander weet dat het om de man des huizes gaat en dat de slachtoffers zijn vrouw en kindje zijn. Meerdere tips in de stijlloze mail wijzen met naam en foto's naar Joost Martena (1982) en het lijkt ons makkelijker zoeken als je weet wie je moet hebben, dus bij dezen onze 2 cent om te helpen zoeken. Honderd procent zeker weten doen we het niet zolang de Lange Arm er het zwijgen toe doet, maar we hebben diverse mails ontvangen en nadere inspectie leidt tot matchende details. Als dit 'm is, zijn de slachtoffers een Russische vrouw (1984) en een zoontje van een jaar of zeven. Dat laten we allemaal even voor wat het is, eerst de verdachte maar eens zien te vinden. "Benader de bestuurder niet zelf, maar bel direct 112!", aldus de politie.

