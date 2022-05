Zit net in de tuin te bellen, komt met een razende snelheid een of ander zwart insect van een centimeter of vijf de tuin ingevlogen en gaat op de sering zitten, 10 seconden later ging ie er weer met dezelfde snelheid vandoor. Iemand enig idee wat dat kan zijn? Het was iig geen meikever, die ken ik wel en die zijn kleiner.