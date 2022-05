:

De Vries die willens en wetens een mocromaffialid met bloed aan zijn handen Nabil B. als "vertrouwenspersoon"" bijstaat? Heb je dan nog steeds empathie? Want dat is wat de Vries deed.

Voor wie ik empathie heb is de advocaat van Wiersum die is doogeschoten want die deed slechts zijn werk en niet de Vries die met een zelfverzonnen baantje uiteindelijk (en dat zijn mijn vermoedens want bij de Vries was niks gratis) hoopte te scoren met een boek/film/tv serie over die hele zaak.

Aanrader overigens de Parool podcasts over die zaak. 2 zeer goede journalisten die erover praten.