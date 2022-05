"Rijscholen kweken zondagsrijders, de helft zakt''

Tsja, zelf haalde ik mijn rijbewijs een halve eeuw geleden, in 1972. Dus hoe het er tegenwoordig met de rijlessen aan toegaat, ik heb geen idee. Maar dat de helft zakt, is dat nou juist niet geruststellend? Ik zou me zorgen maken als 98% meteen slaagde. En ook nu kun je je maar beter zorgen maken over die andere helft die slaagt en de weg op mag. Maar ik dacht dat tegenwoordig jongeren - hangt het van de leeftijd af? Geen idee - het eerste jaar alleen mogen rijden met een ervaren automobilist naast zich? Zoiets had ik wel eens gelezen. Of zit er helemaal naast?

Verder, als een auto met een L erop in de prak zit, zoals op de foto, dan kun je dat de leerling toch niet aanrekenen? Die heeft les. De instructeur zou eerder in hebben moeten gegrepen middels de dubbele bediening.

Meer in het algemeen, ik heb nooit zo veel last van 'zondagsrijders'. Vaak herken je ze aan hun rijstijl: te langzaam, te weifelend, etc. En ik denk dat met de tijd de meesten wel beter zullen worden.

Veel meer last heb ik van 'coureurs': asociale teringlijers die veel te hard rijden, bumperkleven, geen voorrang geven als ze nog even snel voor kunnen sneaken, dat soort werk.