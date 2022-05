Het was u vast niet ontgaan dat koophuizen niet te koop zijn behalve als je koopt zonder kijken en zo'n 50K overbiedt. Maar voor iedereen die blijkbaar nog steeds denkt dat Nederland bedoeld is om in te wonen, publiceert ABN Amro nu een rapport om u daarvan te genezen. Samengevat: in Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Apeldoorn is een huurwoning amper te vinden en, in Amsterdam en Utrecht stijgen de huurprijzen jaarlijks met respectievelijk 9,4% en 5,1%. En daar bovenop komen dan nog alle kapitaalkrachtige expats die weer onze kant op komen en inheemse woningzoekende uit de markt drukken.

Dan is er natuurlijk nog BlackRock & co. "De overdrachtsbelasting voor beleggers zorgde ervoor dat in het eerste kwartaal van 2021 de waardegroei voor commerciële huurwoningen sterk daalde. Een jaar later is dit weer helemaal anders. „De waarde van huurwoningen steeg in het laatste kwartaal van 2021 met 12% in vergelijking met een jaar eerder”", aldus Sectoranalist Bouw en Vastgoed Casper Wolf.

Huren Zonder Kijken wanneer??

Okay, duidingsdraadje. Misschien ligt het ergste achter ons?