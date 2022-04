Weet je waar het in tegenstelling tot bij de vrolijk rechtse doodgravers van Op1 nog wél leuk is op televee? Bij Eva 'Nota Bene' Jinek, vijftig jaar geleden een jaar of wat terug! Februari 2020 deelde Sjaak Polak met veel smaak een jeugdzonde voetbalanekdote uit de annalen van Sparta over hoe hij en z'n ploegmaats een geintje uithaalden met Anthony Obodai. Eva wist dat het verhaal verteld zou worden want ze leidt het zelf in. Heel de tafel in een deuk terwijl de vertelling steeds visueler wordt, alleen ditmaal is de kaars een spatel met hete spierbalsem. Kijk die Alexander Pechtold toch eens smullen, jongens. Ongelofelijk dat het nog maar zo kort geleden is dat je hardop op televisie kon lachen om banale voetbalhumor. Dit was Andere Tijden Sport, terug naar de huidige simulatie!

Update: Obodai vond het destijds niet zo leuk bij Sparta

Update: "Ik denk dat het terecht is dat de heer Derksen stopt", aldus Sigrid Kaag in de wekelijkse persco over iemand die een jeugdzonde opbiechtte, nadat ze zelf vorige week niet opstapte vanwege het geheim houden van grensoverschrijdend gedrag bij D66. Prachtige hogeschoolhypocrisie!