"HOE KIJK JIJ NAAR DEZE AFFAIRE?" Kampioen Krokodillentranen in het TelevisieLand van 17 Miljoen Slachtoffers: Op1, het doodgeslagen biertje onder de kroeggesprekken. Een cabaretier die zich ooit Braboneger noemde totdat ánderen vonden dat ie dat niet meer kon doen, somde allemaal belangrijke vrouwen uit zijn leven op om te bewijzen dat hij heel ver af staat van Johan Derksen, om wie hij op De Bewuste Kaarsjesavond zat TE LACHEN. Lachen is namelijk verboden, een SBS-troela was immers "ook geschrokken", het was "vreselijk en walgelijk" en vooral "dat gelach er omheen" was "heel vernederend." Allemaal de schuld van een bedrijf dat door mannen wordt geleid, natuurlijk, want nooit een kans laten liggen om je complete gender in de slachtofferhoek te schilderen. En hup, door naar de volgende moraalgesel: Iemand van Amnesty International (!!1!) om te vertellen dat ze negen huilende vrouwen kent in haar telefoon, omdat Johan geen sorry zei. LAAT DIE TV DAN UIT. Ook al deden 1,3 miljoen mensen het wel, je hoeft niet naar aangedikte kleedkamerklets te kijken hè?

Toen moest de onvermijdelijke bankaardappel Angela de Jong nog komen, rechtstreeks van de Talpa-toog naar de OP1-biechtstoel gerend om een grafrede te houden, want televisie wordt in dit land niet meer zonder haar gemaakt, noch herdacht. De enige die er nog wat zinnigs tussen wurmde was Fidan zelf maar weer, over het debiele plan van het OM om Derksen te onderzoeken terwijl er ACHTHONDERD open zedenzaken liggen waarin de slachtoffers wél aangifte hebben gedaan. Jammer dat zij moet wegkwijnen in het door fapvlekken krokant geworden Hilversumse deugmatras, waar iedereen en z'n vrome schijnheil zich tegenwoordig met een enorm zwaarmoedige grafbek moet witwassen, groteske beschuldigingen mag uiten of een geveinsd objectief begrafeniswoordje kan houden - maar we moeten wel echt blijven geloven dat in dit land het publieke mediadiscours wordt bepaald door vrije, open geesten en heus geen cancelcultuur van postmodern gereformeerde vingerwapdwang kent, opgelegd door treurbuisdominees die alwéér een fophefje over Derksen behandelen alsof ze Dachau moeten veroordelen. Joehoe OM, heeft zich al een slachtoffer gemeld of kan de nachtkaars eindelijk uit?

Jamaarmemoedertje

Schuld van de MANNENCULTUUR

AMNESTY! Moeten die geen Iraanse bloggers bevrijden of zo?

Inteeltcolumniste in een talkshow over een andere talkshow waar ze net zelf zat

Hup Hans, sla de laatste oprechtheid van jouw beeldbuis!

En dan de verdachte van vrijheidspleging in zijn eigen woorden