2015

"De Staatsloterij had onvoldoende duidelijk gemaakt dat bij de staatsloterij de grotere prijzen tevens werden getrokken uit een universum dat bestond uit zowel verkochte als niet verkochte loten.

Zoals de Staatsloterij heeft benadrukt, is het meedoen aan de Staatsloterij geen doordachte handeling en spelen irrationele gedachten, emoties en gewoonten een belangrijke rol bij de beslissing om een staatslot te kopen. “Inherent hieraan is dat de gemiddelde consument niet de precieze winkansen zal berekenen. Bovendien kan de gemiddelde consument niet geacht worden tot het maken van een juiste kansberekening in staat te zijn. Het gaat dus om het gevoel dat de potentiële deelnemer of de gemiddelde consument had over de winkans. Dat gevoel is aanzienlijk positiever bij een loterij met 20 prijzen of winnaars uit 3 miljoen loten dan bij een loterij met 20 prijzen of winnaars uit 18-21 miljoen loten of, wat ongeveer hetzelfde is, 3 of 4 prijzen of winnaars uit 3 miljoen loten. Hieraan doet niet af dat de winkansen in beide gevallen minuscuul zijn. De gemiddelde consument, die geen precieze kansberekening zal (kunnen) toepassen, zal zich namelijk niet realiseren hoe klein de kansen in werkelijkheid waren.”

Het hof oordeelde dat de Staatsloterij niet iedere maand de wettelijk voorgeschreven 60 procent van de inleg hoefde uit te keren. Het volstaat wanneer dit percentage in een jaar wordt gehaald, aldus de Hoge Raad."

Maar dat is dus niet meer zo.