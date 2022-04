Ja leuk mannetje hoor die Johnny de Mol, maar die kan natuurlijk geen zak. Althans, beetje fistpumpen en lama-rijden met down-kids deed-ie wel leuk, maar die DanceSing / We Want More / Superkids / TalentProject-meuk, van mollenstront gedraaide eenheidsworst, was natuurlijk niet om aan te gluren. Johnny de Mol is een soort Wendy van Dijk, maar dan met een nog kleinere pik. En presenteren kan-ie al helemaal niet. In dat programmaatje HLF8 zagen we 'm toch vooral half grienend & vechtend tegen tranen bibberen met z'n onderlip omdat-ie weer iemand een paar stompen ZOU (!) hebben gegeven, áls we het al zagen, want samen met de rest van Nederland keken we vaker niet dan wel. En dan die gasten: allemaal makkertjes. Z'n bloedeigen zwager, vriendjes van senior, vriendjes van het bedrijf, vriendjes van die, vriendjes van die. Er zijn zó veel mensen die zich even voor lul willen zetten voor een groene krul in het aantekeningenboekje van senior. En na afloop doopten ze allemaal gewillig hun balzak in het warme water, zodat Johnny het op kon slobberen als een zoete thee. En dan die sneue vragenronde 'JA/NEE', door Johnny zelf aangekondigd als 'berucht'. NIEMAND noemt dat berucht, alleen Johnny zelf deed dat. De Oekraïense seriemoordenaar Serhiy Tkach, die was berucht. De vragenronde JA/NEE in HLF8 is vooral heel erg triest. De meeste kijkers zappen op dat moment namelijk weg, met stront in de oren en tranen in de ogen. ENFIN, nu Johnny is opgerot mag Hélène Hendriks het doen. Zij kan wél presenteren, maar je kunt de schijt wel uit het programma halen, dat haalt het programma niet uit de schijt: 255.000 kijkers. Ongeveer evenveel als wij nu naar de Dam gaan, op een kissie gaan staan, en daar een papieren vliegtuigje in de lucht gooien.