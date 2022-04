Naja en zie hier dus waarom die NFT's momenteel een groot pyramidespel zijn. Het gaat nu alleen om het laatste wat je zegt: "... tenzij ze mij veel opleveren". En dat is waar iedereen op gokt. Hierdoor stijgt de prijs, want meer vraag. Er zijn in dit geval van Duck namelijk maar 100 NFT's voor zijn tweets, en als 200 mensen denken, mwoa die vraag ernaar zal nog wel eens kunnen gaan stijgen, dan hebben ze gelijk want mensen zullen tegen elkaar op moeten gaan bieden om ze te krijgen. Als die 200 dan 1000 mensen worden die denken, goh de prijs stijgt ik wil ze ook hebben. Tja, wederom zal de prijs dan stijgen. Totdat de hype rond die tokens van Duck voorbij zijn en niemand ze meer wil. Dan heeft, in het slechtste geval, de laatste persoon ze tegen een hoge prijs gekocht en kan ze niet meer kwijt. In het beste geval zakt de prijs heel langzaam en worden ze nog wel verkocht, en deelt iedereen een beetje verlies.

Het is als aandelen in een leeg bedrijf met een goeie marketingslogun. Veel waard als mensen op basis van die slogun denken dat het potentie heeft, waardeloos als mensen erachter komen dat het bedrijf helemaal leeg is van binnen en ze er niets mee kunnen.