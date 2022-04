Op de Marokkaanse Staatsomroep verscheen vorige week een reportage over een delegatie van imams die naar Nederland worden gestuurd om de kudde van koning Mohammed VI in de kerk moskee te houden. Zo zeggen ze dat natuurlijk zelf niet letterlijk, maar dat is wel waar het op neer komt. We nemen u even mee naar het onvolprezen Arif News, waar ze de berichtgeving opgemerkt hebben en vertalen wat er in de repo vanuit de Utrechtse moskee Omar Al Farouq gezegd werd door zo'n zendeling van vrome zeden en moskeevoorzitter Abdelmajid Khairoun: "De jeugd heeft honger naar kennis over zijn eigen geloof, identiteit en roots." Maar is dat wel zo? In het verleden werd nog wel eens bericht (bij onze Staatsomroep) over de Ramadantoernee van de Staatsimams, maar omdat er te veel kwam, gebeurt het nu stilletjes. De kritiek is namelijk enerzijds dat de imams niet radicaal genoeg zijn (volgens radicale moslims) en anderzijds vrezen meer gematigde moskeegangers dat ze door de koning gezonden zijn (namens een stichting die de naam van de vorige koning draagt, de Foundation Hassan II) om Marokkanen dichter bij Marokko dan bij Nederland te houden. Want Turken hebben hun nationalisme, maar Marokkanen zijn van de koning. En het is niet dat we nog niet genoeg imams hadden die geen Nederlands spreken.

Onverstaanbaar dat Utrechts