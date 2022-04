Als u even wilt lachen in deze tijden van ellende, oorlog, inflatie, Angela de Jong, schaarste, optredens van Di-Rect, kapotte flatgebouwen, hoge prijzen, body bags, nakende hongerwinters en Lidl-reclames dan raden wij toch vooral het kostelijke artikel HEEL HOLLAND WIPT op RTLNieuws aan. Gaat over tegels in de tuin en dat zulks heel erg slecht is. Hele gletsjers smelten weg omdat u tegels in de tuin hebt en u bent daarmee hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor 14 dode ijsbeer-pups, per jaar. Luister, wij zijn echt niet tegen natuur en bloemetje en bijtjes enzo [dossier]. Maar als het zo moet, RTLNIEUWS!!!1! dan asfalteren we liefst vandaag nog de Gehele Veluwe en Drenthe er achteraan.

PS: wij kregen trouwens deze advertentie bij het RTL-artikel.